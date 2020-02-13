Öğrenciler kar yağışının ve tatilin tadını çıkardı - Son Dakika
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Öğrenciler kar yağışının ve tatilin tadını çıkardı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi.

Öğrenciler kar yağışının ve tatilin tadını çıkardı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynayarak gönüllerince kar sevinci yaşadı.


Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı en çok öğrencilere yaradı. Yağan kar ile okullar 2 günlüğüne valilik tarafından tatil edildi. Tatili fırsat bilen öğrenciler arkadaşlarıyla kar topu savaşı yaparak karın keyfini gönüllerince çıkardı. Devam eden kar yağışı ile ilçe merkezi beyaza büründü. Belediyeye ait ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla yollarda ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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