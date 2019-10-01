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Öğrenciler Karacahisar Kalesini ziyaret etti

51 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile birlikte Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret etti.

Öğrenciler Karacahisar Kalesini ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile birlikte Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Engin Bayraktaroğlu ve öğrenci kulüplerinin temsilcileri, kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, kazı çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.


Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmalarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kalenin devlet olmanın gereklerinden olan para basma ve hutbe okutmanın izlerini taşıdığını aktardı. Kazı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, "Uzun yıllar burada belirli zamanlarda çeşitli arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış. Bu görevi arkadaşlarımız devraldılar. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir tarihin gün yüzüne çıkmasına ekibimizle destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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