Öğrenciler Karamürsel'de tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
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Öğrenciler Karamürsel'de tarihi yerleri gezdi

26.03.2022 13:44
Öğrenciler Karamürsel'de tarihi yerleri gezdi

Kocaeli'de öğrenciler, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında Karamürsel'deki tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdi.

Kocaeli'de öğrenciler, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında Karamürsel'deki tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un himayelerinde, Valilik koordinesinde uygulamaya konulan projeyle Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.

Okul müdürü Zeki Bayram, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin proje kapsamında kültürel değerler etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.

Öğrencilerin etkinlik kapsamında Karamürsel Karabali Mehmet Bey Cami, Mürsel Gazi Kabri, Ereğli tarihi evler ve Ereğli Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ettiğini belirten Bayram, "Kültürel etkinlikte öğrencilerimize okulumuz öğretmenlerinden Melike Karakaş ve Hacer Şahinoğlu rehberlik yaptı. Öğrencilerimiz etkinlik kapsamında Karamürsel ve çevresindeki kültürel ve tarihi değerlerimizi keşfetme ve tanıma fırsatı buldular." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Lisesi, Karamürsel, Kocaeli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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