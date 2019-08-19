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Öğrenciler, Karanfillerle karşılandı

49 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni tercih ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından, Menteşe otogarında karanfillerle karşılandı.

Öğrenciler, Karanfillerle karşılandı, System.String[]

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılı üniversite kayıt süreci başladı.

Öğrencileri, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ile birlikte karşılayan Başkan Gümüş, " Menteşe, üniversitesi ve yaşam kültürü ile anne babaların çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir kent. Çünkü halkımız üniversite öğrencilerini kendi evladı gibi görür.Onların çocukları artık bizim de çocuklarımız oldu. Gözleri arkada kalmasın. Üniversitemizde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatların yetişeceğine inanıyorum.Yeni eğitim –öğretim yılında kentimizde okuyacak öğrenci kardeşlerimize, şimdiden başarılar diliyorum. " dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından otogarda açılan stantta, karanfillerle karşılanan öğrenci ve ailelerine ikramda bulunulurken, kent hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı broşürler de veriliyor.

Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
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