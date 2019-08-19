Öğrenciler, Karanfillerle karşılandı

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılı üniversite kayıt süreci başladı.

Öğrencileri, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ile birlikte karşılayan Başkan Gümüş, " Menteşe, üniversitesi ve yaşam kültürü ile anne babaların çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir kent. Çünkü halkımız üniversite öğrencilerini kendi evladı gibi görür.Onların çocukları artık bizim de çocuklarımız oldu. Gözleri arkada kalmasın. Üniversitemizde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatların yetişeceğine inanıyorum.Yeni eğitim –öğretim yılında kentimizde okuyacak öğrenci kardeşlerimize, şimdiden başarılar diliyorum. " dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından otogarda açılan stantta, karanfillerle karşılanan öğrenci ve ailelerine ikramda bulunulurken, kent hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı broşürler de veriliyor.