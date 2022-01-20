Öğrenciler karda mahsur kaldı, yardıma Batman Orman İşletme ekipleri yetişti - Son Dakika

Öğrenciler karda mahsur kaldı, yardıma Batman Orman İşletme ekipleri yetişti

BATMAN - Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde Kadri Yıldız Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerini taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Öğrencilerin yardımına Batman Orman İşletme Müdürlüğü personeli yetişti.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz ve Başar köyünden taşımalı eğitim ile ilçede eğitim gören öğrencilerin yolda mahsur kaldığını öğrenen Batman Orman İşletme Müdürlüğü personeli, canlarını hiçe sayarak mahsur kalan öğrencilere ulaştı. Müdürlük personeli, kurtardıkları öğrencileri hizmet araçları ile köylerine götürerek ailelerine sağ salim teslim etti.

Öğrencilerle beraber yoğun kar yağışı yüzünden yolda mahsur kaldıklarını belirten servis şoförü, "Ben servis şoförüyüm. Kar yağışından dolayı yolda kaldı. Orman işletme memurundan Allah razı olsun. Öğrencileri aldı, götürdü. Allah ondan ve herkesten razı olsun. Allah herkesin yolunu açık etsin ve Allah herkesi selametle evine yetiştirsin" dedi.