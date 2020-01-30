Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi - Son Dakika

Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

6 saat önce

AİLELERİNİ kaybetmiş küçük öğrenciler, karne hediyesi olarak geziyle ödüllendirildi.

Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi, System.String[]

AİLELERİNİ kaybetmiş küçük öğrenciler, karne hediyesi olarak geziyle ödüllendirildi. Bir alışveriş merkezine giden küçük öğrenciler, hem güvenlik hem de temizlik görevlisi olarak çalışan robotlarla arkadaş olup güzel bir gün geçirdi.

Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbul'da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hemde keyifli olacağı düşüncesiyle küçük öğrenciler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen insansı robotlar etkinliğine katıldı.  Alışveriş merkezinde düzenlenen programda küçük öğrencileri, Türkiye'de üretilen yüzde yüz yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma ve temizlik  görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.

"BU TÜR GEZİLER TEKRARLANACAK"

Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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