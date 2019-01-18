Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı

1 saat önce

Ağrı'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrenciler karnelerini Vali Elban'ın elinden aldı.

Öğrenciler Karnelerini Aldı, System.String[]
Ağrı'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrenciler karnelerini Vali Elban'ın elinden aldı.

Ağrı Valisi ve Süleyman Elban, Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen 2018-2019 yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Elban, öğrencilerle sohbet edip karne dağıttı.

Gazetecilere konuşan Vali Elban, "Hem de gelecek ile ilgili beklenti ve talepleri çok yüksek. Hem ilin bir valisi olarak hem de ülkenin bir evladı olarak beni çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Ben özellikle onların bu heyecanının ve iddialarının artarak devam etmesini bekliyorum. Onlar bu heyecanı bu iddiayı sürdürsünler ki bizde onların ihtiyaçlarını ve taleplerini olabildiğince karşılayalım" dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kangalların Yavrularını Neden Yediği Ortaya Çıktı İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:21:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Karnelerini Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]