Öğrenciler karnelerini Vali Dağlı'nın elinden aldılar - Son Dakika

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde Kaymakam Cemal Demiryürek , 8. sınıf öğrencilerine karnelerini vererek, hediye takdim etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaynaşlı 'da karne töreni yapıldı

Vali Dağıl, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Öğrencilere öğle yemeği dağıtımı da yapan Dağlı, onlarla beraber yemek yedi.

Daha sonra Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Okulu'na giden Vali Dağlı, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Dağlı, öğrencilere ikinci yarıyıl döneminde de başarılar diledi.

Karne dağıtım törenine Vali Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin , Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Çetinkaya , Yığılca Belediye Başkan Vekili Turgut Ilgın , İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz , öğrenciler ve veliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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