Öğrenciler karnelerini Vali Dağlı'nın elinden aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler karnelerini Vali Dağlı'nın elinden aldılar - Son Dakika

Öğrenciler karnelerini Vali Dağlı'nın elinden aldılar

6 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesinde düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrenciler karnelerini Vali Dağlı'nın elinden aldılar, System.String[]

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesinde düzenlenen karne törenine katıldı.

Mevlana İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı.

Karne dağıtım törenine Vali Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Belediye Başkan Vekili Turgut Ilgın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, karnelerini Dağlı'nın elinden aldı.

Vali Dağlı, öğrencilere ikinci yarıyıl döneminde de başarılar diledi.

Daha sonra Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Okulu'na giden Vali Dağlı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere öğle yemeği dağıtımı da yapan Dağlı, onlarla beraber yemek yedi.

Vali Dağıl, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Kaynaşlı'da karne töreni yapıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde Kaymakam Cemal Demiryürek, 8. sınıf öğrencilerine karnelerini vererek, hediye takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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