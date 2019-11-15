Öğrenciler karnesiz tatili dans ederek karşıladı

ANKARA - Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan ara tatil bugün başlıyor. 81 ilde uygulanacak ara tatili Ankara'daki Çankaya Gökçe Karataş İlkokulunda öğrenciler okul bahçesinde dans ederek karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 18-22 Kasım tarihleri arasında 81 ilde uygulayacağı yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan ara tatil bugün başlıyor. Ankara'da Çankaya Gökçe Karataş İlkokulu öğrencileri ara tatil öncesi son derslerine girdi. 1 haftalık tatili heyecanla bekleyen öğrenciler, okul bahçesinde hep birlikte dans ederek tatili karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik ise '18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı' hazırladı. Bakanlığın nın internet sitesinde de yer alan programlar kapsamında öğrenciler için 16 ana başlıkta çeşitli aktiviteler düzenlenecek. 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrenciler gezi programlarından sağlık, doğa ve çevre etkinliklerine, bilgi ve teknolojiyle ilgi programlardan etkili iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetlere, sportif faaliyetlerden araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme faaliyetlerine, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü gibi aktivitelere katılabilecekler. Öğrenci ve velilerin bulundukları illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi "aratatil.meb.gov.tr" üzerinden ulaşabilecek.

Tatil ödevlerini bitirdikten sonra gezilere çıkacağını söyleyen 2-D sınıf başkanı Sümeyye Yılmaz, geri dönmek için şimdiden heyecanlı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Tatilde bol bol kitap okuyacağım. Gezilere çıkacağım, ailemle vakit geçireceğim. Tabii ki ödevlerimi de yapacağım. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Çok heyecanlı olacağım geri dönmek için, enerji dolu döneceğim" dedi.

Tatilde bol bol kitap okuyup, döndüğünde arkadaşlarına bu kitapları önereceğini söyleyen 2-D sınıfı öğrencisi Tuna Kepenek, "Okulumu çok seviyorum. Tatilde yapmak istediklerim biraz top oynayacağım, biraz etkinliklere katılacağım. Şansımıza havalar da soğudu. Eğer kar yağarsa kartopu da oynayacağım. Zaten ben zamanımı etkili bir şekilde geçiriyorum. Bol bol kitap okuyorum. O kitapları arkadaşlarıma da önereceğim. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özleyeceğim. Okul başlayınca çok dinlenmiş olacağım, enerji dolu başlayacağım" dedi.

Tatil planları arasında ailesiyle geziler yapmak, tiyatroya gitmek olan 2-D sınıfı öğrencisi Derin Orhan, "Tatilde ödevlerimi bitireceğim, annemle ve babamla gezmeyi istiyorum. Tiyatroya gideceğim. Eğleneceğim, top oynayacağım. Tatilde bol bol kitap okurum, okula geri döndüğümde okuduğum kitapları arkadaşlarıma anlatırım" dedi.