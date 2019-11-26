Öğrenciler Kato Dağı'ndaki komandolara mektup gönderdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Selçuk ilkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Şırnak Beytüşşebap'daki Kato Dağı'nda görev yapan askerlere mektup gönderdi.

2/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Serkan Oyalı ile askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı.

22 öğrencinin ayrı ayrı kaleme aldığı mektuplarda öğrenciler asker abilerine duydukları sevgiyi, onların sayesinde huzurlu yaşadıklarını ve onlar için bol bol dua ettiklerini ifade etti.

Sevgi dolu kalpleri ile asker abilerine yazdıkları mektuplara karşılık olarak görev yapan askerler Kato Dağı'ndan öğrencilere çektikleri videoyu göndererek cevap verdi.

Askerler, sınıf öğretmeni Serkan Oyalı'ya teşekkür edip, "Buralar bizlere, çocuklar da sizlere emanet" derken çocukların bu şekilde yetişmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.