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Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı - Son Dakika

Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı

28.12.2021 16:14
Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda öğrenciler arasında yaşanan kavganın ardından öğrencilerin aileleri okulu bastı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda öğrenciler arasında yaşanan kavganın ardından öğrencilerin aileleri okulu bastı. Okul yöneticileri ve öğretmenlere saldıran bir grup öğrenci velisi, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, okulda öğrenciler arasında yaşanan kavganın ardından okula gelen bir grup öğrenci yakını öğretmenlerle tartıştı. Okul yöneticileriyle görüşmek isteyen bir grup öğrenci yakını okul yönetiminin toplantı halinde olduğunu öğrenince duruma tepki gösterdi. Yaşanan arbedede bazı öğretmenler darp edildi. Okul müdürü ve öğretmenler velileri sakinleştirmeye çalışsa da duruma tepki gösteren veliler öğretmenlere saldırdı. Okulda bulunan diğer öğretmenlerinde olaya müdahalesi ile veliler okul dışına çıkarıldı. Öğretmenleri tehdit eden veliler polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından bugün Erzurum Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda bir araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı aynı zamanda Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy ve Birlik Eğitim-Sen İl Başkanı Kenan Özer eğitimcilere yönelik yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Öğretmenlerin de destek verdiği basın açıklamasında araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Dün bu okulumuzda meydana gelen okul yönetimine ve öğretmenlerimize yönelik menfur saldırıyı kınamak, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve sorumluların gereken cezayı almalarını ilgili makamlardan talep etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum medeniyet anlayışımızın bugün geldiği nokta bizleri ürkütüyor, korkutuyor. İnsanlığı, erdemi, hakkı, hukuku, iyiyi, kötüyü, sevgiyi saygıyı öğrendiğimiz eğitim kurumları zorbalığın ve şiddetin mekanı, bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz ise densizlik yapanların hedefi haline gelmiştir" dedi. - ERZURUM

Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı
Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı
Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı

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okul müdürü, Eğitim Sen, Erzurum, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı - Son Dakika


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