Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kaymakam Akın ile Röportaj Yaptı

Öğrenciler Kaymakam Akın ile Röportaj Yaptı

1 saat önce

Arpalı Şehit Fatih Kostik 3. Sınıf Öğrencileri Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'a ziyaret gerçekleştirdiler.

Öğrenciler Kaymakam Akın ile Röportaj Yaptı, System.String[]
Arpalı Şehit Fatih Kostik 3. Sınıf Öğrencileri Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'a ziyaret gerçekleştirdiler.

Arpalı Şehit Fatih Kostik İlkokul 3.sınıf öğrencileri Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret ederek kaymakamlık mesleği ile ilgili röportaj yaptılar.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, öğrencilerin hazırlamış oldukları soruları cevaplayarak Kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi.

Öğrencileri bir süre daha makamda ağırlayan ve onlarla bir süre daha sohbet eden Kaymakam Mustafa Akın; derslerinde ve diğer hayatlarında başarı diledi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

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