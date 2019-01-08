Öğrenciler Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.

90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.



Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Develi Kaymakamı Murat Duru, "90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi çocuklarımız bugün röportaj yapmak için okul müdürümüz Hasan Güçlü ve öğretmenimiz Şeyma MİT ile beraber geldiler. Çocuklarımızın zeka ürünü birbirinden anlamlı ve güzel sorularını cevaplamaya çalıştık. Röportaj sonunda çocuklarımız da biz de çok mutlu olduk" dedi.



Kaymakam Duru ziyaret sonunda öğrencilere satranç takımı hediye etti. - KAYSERİ

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