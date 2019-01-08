Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

Öğrenciler Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

56 dakika önce

90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.

Öğrenciler Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti, System.String[]
90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.

Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Develi Kaymakamı Murat Duru, "90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi çocuklarımız bugün röportaj yapmak için okul müdürümüz Hasan Güçlü ve öğretmenimiz Şeyma MİT ile beraber geldiler. Çocuklarımızın zeka ürünü birbirinden anlamlı ve güzel sorularını cevaplamaya çalıştık. Röportaj sonunda çocuklarımız da biz de çok mutlu olduk" dedi.

Kaymakam Duru ziyaret sonunda öğrencilere satranç takımı hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Develi, Hasan Güçlü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:58:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]