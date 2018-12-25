Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kdk'ya Başvurdular, Matematik Öğretmenlerine Kavuştular

Öğrenciler Kdk'ya Başvurdular, Matematik Öğretmenlerine Kavuştular

1 saat önce

Okullarında matematik derslerine branş öğretmeni girmediği için sıkıntı yaşayan çocukların aileleri, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Öğrenciler Kdk'ya Başvurdular, Matematik Öğretmenlerine Kavuştular, System.String[]
Okullarında matematik derslerine branş öğretmeni girmediği için sıkıntı yaşayan çocukların aileleri, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. KDK Artvin Valiliği ile irtibata geçti, çocuklar öğretmenlerine kavuştular.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan iki matematik öğretmeni, tayinleri çıkıp okuldan ayrılınca çocuklar öğretmensiz kaldı. Milli Eğitim Müdürlüğü oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçti ancak branşı matematik olan öğretmen bulamadı. Derslerin boş geçmemesi için sınıflara fen ve teknoloji öğretmeni ile bankacılık ve finans alanında eğitim görmüş ücretli öğretmen girmeye başladı.

MEB ve valilik harekete geçti

Ders yılı ilerlediği halde matematik derslerine branş hocasının girmemesi öğrencileri mağdur edince veliler harekete geçtiler ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na okullarına branş öğretmeninin atanması talebiyle başvuruda bulundular.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisine gelen şikayet başvurularını inceleyerek, çocuğun üstün yararı ve eğitim hakkı söz konusu olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı ve Artvin Valiliği'yle, öğrencilerin mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi için görüşmeler yaptı. KDK'nın girişimleri sonucu harekete geçen il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri söz konusu okula, bir adet matematik branşı, bir adet de ilköğretim matematik branşı öğretmenini görevlendirdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı da söz konusu öğretmen ihtiyacını 2019 Şubat ayında ataması planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında değerlendireceğini bildirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimiyle öğrencilerin mağduriyeti giderildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43 Kaynak: İHA

Ardanuç, Artvin, Güncel
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