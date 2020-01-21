Öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi aldı - Son Dakika

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Öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi aldı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve iki hafta önce hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde "Antrenörler Okulda" projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve iki hafta önce hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde "Antrenörler Okulda" projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 20 öğrenci, Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi almaya başladı.
Proje kapsamında kayak antrenörleri İsmail Özcan, Şerife Ateş ve Bahtinur Akbulut'tan temel kayak eğitimi alan öğrenciler, 2 saatlik eğitimin sonunda yardımsız kayak yaptı.
Yarıyıl tatili boyunca devam edecek proje kapsamında 120 öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.
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