Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Keneye" Karşı Bilgilendirildi

Öğrenciler "Keneye" Karşı Bilgilendirildi

22 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kene ve keneden korunma yolları anlatıldı.

Öğrenciler
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kene ve keneden korunma yolları anlatıldı.

Ulaş İlçe Hastanesinde görevli sağlık personeli, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine hastalık ve hastalıktan korunma yollarını anlattı.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bünyamin Karacalar AA muhabirine, öğrencilerin tamamının köylerden taşımalı olarak geldiğini, bağ, bahçe ve tarlada uğraşan öğrencilerin kene açısından risk grubunda olduklarını söyledi.

Bu yüzden kene yapıştığında öğrencilerin ne yapması gerektiğini bilmelerinin hayati önem taşıdığını dile getiren Karacalar, "Baharın gelmesiyle birlikte artan kene tehlikesine karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla okulumuzda KKKA ve keneden korunma yolları ile ilgili eğitim yaptık." dedi.

Öğrencilerden Yasemin Namet Tepe de keneyle ilgili önemli bilgiler öğrendiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:31 Kaynak: AA
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