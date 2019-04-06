Öğrenciler Kıraathanede Kitap Okudu
1 saat önce
Karasu Aziziye mahallesinde öğrenciler kıraathanede kitap okudu.
Karasu Aziziye
mahallesinde öğrenciler kıraathanede kitap okudu.
Kütüphaneler haftası dolayısıyla Aziziye Akdoğan Kıraathanesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren Aziziye İlkokulu öğrencileri, hem büyüklerine hem de mahalle sakinlerine örnek oldu. Kelime anlamı "Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane" olan kıraathanenin adına yakışan bir etkinliğe imza atan öğrenciler, namaz sonrası cami cemaati, mahalle sakinleri ve kendi velileriyle birlikte bir saat boyunca kitap okudu. Kıraathanenin adeta sessizliğe gömüldüğü bir saat boyunca müşterilerin de kitap okuma etkinliğine ilgi göstermesi ve katılımı da dikkatlerden kaçmadı.
"Herkese teşekkür ederiz"
Etkinlik hakkında bilgi veren Aziziye İlkokulu Müdürü Erol Cantürk, "Amacımız, kütüphaneler haftası münasebetiyle toplumumuzda kitap okumanın önemine farkındalık oluşturmaktı. Kıraathane kelimesini günümüzde 'çay içilen yer' olarak bilen çocuklarımız, kıraathanelerin eskiden birer kültür yuvası ve birer halk kütüphanesi olduğunu öğretmiş olduk. Yeni nesil maalesef Batılı ülkelere göre kitap okuma düzeyinde zayıf durumda. Bu hafta vesilesiyle kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçladık. Başta mekan sahibi ve cami imamımız olmak üzere katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.
"Kitap okuduk"
Okul öğrencilerinden Ecrin Nisa Çobanoğlu, kıraathanede kitap okuma etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Velilerimizle ve arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Okuldan kalan boş zamanlarımda kitap okuyacağım. Hikaye ve roman kitaplarını çok seviyorum. Arkadaşlarıma da kitap okumalarını tavsiye ediyorum" derken, Öğrenci velisi Yücel Şirin ise, "Bu etkinliğe bizleri dahil ettiği için, okul müdürü ve sınıf öğretmenimize teşekkür ederim. Özellikle biz velilerin kitap okuma alışkanlığı yok. Kıraathanenin kelime anlamını tam olarak ortaya koymaktan mutluluk duydum. Verimli bir çalışma oldu. Oğlum ile birlikte her akşam evde en az yarım saat kitap okumaya karar verdik" diye konuştu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:16 Kaynak: İHA
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