Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti - Son Dakika
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Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti

22.03.2022 15:11
Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince düzenlenen yarışmada üniversite öğrencileri, kent turizmine ve kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kısa filmler hazırladı.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince düzenlenen yarışmada üniversite öğrencileri, kent turizmine ve kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kısa filmler hazırladı.

"Kırklareli'nin Kültürel Mirası Kısa Belgesel Yarışması" kapsamında öğrenciler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi yapıların tanıtım belgesellerini hazırladı.

Yarışmada 96 belgeselden jürinin değerlendirmesi sonucu 16'sı finale kaldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada, "Kültür ve Sanat Evi" çalışmasıyla Kağan Samaraz birinci, "Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çalışmasıyla Gökhan Bilgiçli ikinci ve "Vize Küçük Ayasofya" çalışmasıyla İnan Daşdöğen üçüncü oldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkesin güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Bu çalışmaların kentin ve üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Şengörür, "Önemli olan sosyal sorumluluk gereği etrafımıza bir şeyler katabilmektir. Bunu da bu yarışmada görmüş olduk. Kırklareli'nin tanıtımına bir katkıdır. Bu arada öğrencilerimizin de yetişmesi için kendimizi de kalite süreçleriyle geliştirmeliyiz. Mutlaka insana dokunmamız gerekir. Aksi halde ürettiğimiz şeylerin hiçbir kıymeti ve değeri olmaz." dedi.

Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti
Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti
Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti

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Üniversite, Kırklareli, Belgesel, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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