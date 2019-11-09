Son Dakika Haberleri: Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu
Son Dakika Güncel Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu

Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu

6 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde kitap okudu.

Öğrenciler kitaplarını Kızkalesi'nde okudu, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde kitap okudu.

Kent genelindeki tarihi mekanlarda okuma etkinliği kapsamında bir araya gelen Kızkalesi Ortaokulu öğrencileri, sayfaları tarihi kaleye karşı açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hem de tarihi yerleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Kızkalesi, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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