Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Kızılay iftar çadırında gönüllü çalışıyor

Öğrenciler, Kızılay iftar çadırında gönüllü çalışıyor

2 saat önce

Hakkari Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Kızılay Hakkari Şubesince açılan iftar çadırında gönüllü çalışarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Hakkari Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Kızılay Hakkari Şubesince açılan iftar çadırında gönüllü çalışarak vatandaşlara hizmet veriyor.
Türk Kızılayı Hakkari Şubesi, eski valilik bahçesinde kurduğu iftar çadırında her gün 750 kişiye yemek ikramında bulunuyor.
Hakkari Üniversitesinde eğitim gören 20 öğrenci de gönüllü olarak geldikleri iftar çadırında, masaları düzenleyip vatandaşlara yemek dağıtarak Kızılay ekiplerine yardım ediyor.
Ramazan boyunca çadıra gelen, vatandaşlarla yakından ilgilenen öğrenciler, herkes yemeğini yedikten sonra da iftar yapıyor.
Öğrencilerden Gülistan Bilgiç, üniversitede iftar çadırında çalışacak gönüllü bir öğrenci grubu oluştuğunu söyledi.
Kızılay Hakkari Şubesi Yöneticisi Ahmet Karadeniz de vatandaşların iftar çadırına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 16 bin insanı ağırladık. Bu anlamda Hakkari Üniversitesinden bize destek veren gönüllü öğrenciler var. Onlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.
Öğrenciler, Kızılay iftar çadırında gönüllü çalışıyor
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:50 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Hakkari, Kızılay, Güncel
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