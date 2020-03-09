Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı - Son Dakika

Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı

6 saat önce

Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı Düzce'nin Konuralp bölgesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı.

Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı. Öğrenciler kısa mesafede 100 kilo çöp toplaması dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu öğrencileri düzenlediği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Düzce Üniversitesi bölgesinde bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ellerine eldiven giyip, çöp torbalarını alıp daha sonra Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde atılan çöpleri topladı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe bir çok topluluk üyesi katılım sağladı. Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Burak Baştepe, farkındalık amaçlı etkinlik düzenlediklerini dile getirdi. Baştepe: " Çevreye duyarlıyız, çünkü dümeranglıyız etkinliği kapsamında 2 saat boyunca Üniversite çevresinde çöp topladık. İnsanlara örnek olmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz' dedi. Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Şevval İlhan ise diğer illerdeki üniversite öğrencilerinin de farkındalık yapmasını beklediklerini dile getirerek: " Düzce Üniversitesi'nde Dümerang topluluğu olarak Düzce Üniversitesi bölgesinde çöp toplama etkinliği düzenledik. Yaklaşık 100 kilo çöp topladık. Bunu sadece Düzce'de değil bütün Türkiye'de bulunan Üniversite'de ki topluluklardan bekliyoruz' dedi.

Öğrenciler daha sonra topladıkları çöpleri bir araya gelerek çöp toplama noktalarına götürdü.

Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı

Düzce Üniversitesi, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi

Son Dakika Haberleri
16:57 Müftülükten 'Kadınlar Günü'ne özel etkinlik
16:57 Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira tasarruf sağlayacak
16:56 Genel Müdür Başaran, Zeytinliova'da MASKİ'nin Projelerini Anlattı
16:56 Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor
16:56 Milli mücadele kahramanı Arslanbey'in oğlu polisleri ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]