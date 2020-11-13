Öğrenciler korona virüse karşı gönüllü sağlık elçisi oluyor - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında Erzurum'daki ilk ve ortaokul öğrencilerine 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' dağıtılacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in öncülüğünde başlatılan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' ara tatil öncesi öğrencilere öğretmenler tarafından bilgilendirmesi yapılarak dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Korona virüsle mücadele için hazırlanan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi' öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere bilgilendirmesi yapılarak dağıtılacak. Öğrencilere dağıtılan 'Gönüllü Sağlık Elçisi Belgesi'nde öğrencilerin 'Aile bireylerinin maske takıp takmadıklarını kontrol ederek, takmıyorlarsa onları uyaracaklar. Aile bireylerinin hijyen kurallarına uymasını sağlayıp, eve gelen misafirlerin sosyal mesafeyi korumalarını sağlayacaklar" dedi. - ERZURUM