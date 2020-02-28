Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Korona (COVİD-19) virüsü hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Korona (COVİD-19) virüsü hakkında bilgilendirildi.


Okulun Konferans Salonunda düzenlenen kariyer planlaması etkinliğinde ağırlıklı olarak öğrencilere Korona virüsü nedir, nasıl yayılıyor ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.


Öğrencilerin konu ile ilgili olarak sorularını cevaplayan Kahta Devlet Hastanesi Uzman Doktor Fedli Emre Kılınç, ellerin sık sık sabunla yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.


Virüs hakkında öğrencilerini bilgilendirdiklerini belirten Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, "Doktorumuz ilçemizin gelecek vaadeden gençlerinden birisi. Öğrencilerimize hem mesleki anlamda hem de son günlerde dünya genelinde hızla yayılan virüs hakkında bilgi verdi. Öğrencilerimizin bu ve buna benzer virüslere karşı korunma yolları hakkında bilgiler paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugün açığa satış işlemleri yasaklandı
Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:32:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]