Öğrenciler KOSGEB destekli SET projesi ile derslerini spor yaparak tekrar ediyor - Son Dakika

Öğrenciler KOSGEB destekli SET projesi ile derslerini spor yaparak tekrar ediyor

31.03.2021 11:05
Öğrenciler KOSGEB destekli SET projesi ile derslerini spor yaparak tekrar ediyor, System.String[]

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), çocuklarının salgın sürecinde hareketsiz kalmasından yola çıkan iki akademisyenin KOSGEB desteğiyle geliştirdiği Sportif Eğitim Teknolojileri (SET) projesi ile öğrenciler, dokunmatik ekrana yansıtılan soruları spor yaparak cevaplandırıp derslerini tekrar etme...

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), çocuklarının salgın sürecinde hareketsiz kalmasından yola çıkan iki akademisyenin KOSGEB desteğiyle geliştirdiği Sportif Eğitim Teknolojileri (SET) projesi ile öğrenciler, dokunmatik ekrana yansıtılan soruları spor yaparak cevaplandırıp derslerini tekrar etme imkanı buluyor.

SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürüttükleri SET ile çocukların spor yaparken derste öğrendiklerini pekiştirebileceğini anlattı.

Geleneksel spor salonlarını interaktif eğitim platformlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Döker, "5 metreye 3 metrelik düz bir duvarı dokunmatik hale getirdik. İçerisinde geliştirdiğimiz oyunlarla sadece beden eğitimi derslerinde değil, tüm derslerde Türkçe, matematik, bilişim teknolojilerinde öğrendikleri konuları spor yaparken pekiştirdikleri bir platform ortaya çıkardık." diye konuştu.

Döker, çocukların özellikle salgın döneminde çok fazla tablet ve telefon kullandığını, hareketsiz kaldığına dikkati çekerek, projeyle aynı zamanda çocukları hareket ettirerek spor salonlarına geri döndüklerinde okula uyumlarını hızlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Projeyle çocukların görsel ve işitsel zekalarını çalıştırabileceklerini dile getiren Döker, şöyle devam etti:

"Z kuşağı telefon ve tableti çok seviyor. Geleneksel spor salonlarına çekemediğimiz çocuklarımızı aynı zamanda alışmış oldukları oyun dünyasından, teknolojiden koparmadan spor salonlarına döndürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hareketsiz kalan neslimizin sporla tekrar barışmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızla çeşitli deneme fırsatlarımız oldu ama salgın sürecinde istediğimiz verimi bu noktada alamadık. Ama işin içerisine giren çocuklarımız özellikle hem derslerini tekrar ettiklerini hem spor yapıp eğlendiklerini dile getirdi. Bunlar bizleri proje üreticileri olarak mutlu ediyor."

"Tüm seviyeler için hazırlanacak"

SAÜ Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cem Kırlangıçoğlu da salgın döneminde hareketsiz kalan çocuklarının eksikliklerini görerek ortaya koydukları projenin okullarda kullanılmaya başladığını söyledi.

Projede şu anda özellikle 6'ncı sınıflar için bütün içeriklerin hazırlandığını aktaran Kırlangıçoğlu, "Tüm dersler 1300 soru görselleriyle hazırlanmış durumda. Okullardan gelen istekler var. Anaokullarından başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve sonraki seviyeleri bütün çocuklarımız ve gençlerimiz için hazırlamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise dünün öğretileriyle bugünün çocuklarının yarına hazırlanamayacağını belirterek, bu çalışmayla öğrencilerin eğitim süreçlerini eğlenerek öğrenebilecekleri ortama dönüştürmeyi başaracaklarını kaydetti.

Serdivan Hakkı Demir Ortaokulu Müdürü Suat Çelik, ilk kendi okullarında uygulanan projenin çok beğenildiğini dile getirdi.

Öğrencilerin bilişsel, görsel, işitsel ve bedensel zekalarını kullandığını aktaran Çelik, "Öğrencilerimiz çok keyif alıyor, bütün okullarda kullanılmasını tavsiye ederiz." dedi.

"Uygulama, derslere daha sıcak bakmamızı sağladı"

Öğrencilerden Halil Hüsrev Reis de "Hem bilgisayar oynamış gibi oluyoruz hem de ders öğreniyoruz. Bu çok zevkli." ifadesini kullandı.

Nehir Özalp ise eğlenceli bir aktivite yaparken aynı zamanda derslere devam ettiklerini dile getirdi.

Uygulamanın çok yararlı olduğunu, arkadaşlarıyla eğlenebildiğini anlatan Özalp, "Umarım diğer arkadaşlarım da yararlanabilir. Bilgisayar seven öğrenciler olarak bu uygulama, derslere daha sıcak bakmamızı sağladı." şeklinde konuştu.

Mert Dağ ise "Sürekli hareket halindeyiz. Bilişim, matematik, din, inkılap gibi bütün dersler var. Tekrar yapıp aynı zamanda spor yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler KOSGEB destekli SET projesi ile derslerini spor yaparak tekrar ediyor - Son Dakika


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