Öğrenciler köy meydanında yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Öğrenciler köy meydanında yarıştı - Son Dakika Spor

Öğrenciler köy meydanında yarıştı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde öğrenciler, 400 metrelik koşu yarışında hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler köy meydanında yarıştı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde öğrenciler, 400 metrelik koşu yarışında hünerlerini sergiledi.


Kuzey Irak sınırı yakınlarında bulunan Başaran köyünde eğitim veren Cemil Gökçe İlk-Ortaokulu öğrencileri, 400 metre koşu yarışında ter döktü. Köy camisinden okul bahçesine kadar süren yarışmada yüzlerce öğrenci, birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi.


Yarışmaya katılan ortaokul öğrencisi Polat Gökçe, ilk defa yarıştıklarını belirterek, yarışmayı düzenleyen öğretmenlerine teşekkür etti.


Okulun beden eğitimi öğretmeni Nihat Aydemir, yarışma nedeni ile velilerden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Aydemir, "Okulumuzun spor kulübü olarak bir yarışma düzenledik. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüyle yola çıkarak Atatürk koşusu olarak bir koşu yapmak istedik. Bütün öğrencilerimizin katılımıyla çok güzel bir etkinlik oldu, ilkini gerçekleştirdik. Velilerimizden çok güzel tepkiler aldık" dedi.


Lezgin Temel isimli veli ise, "Bir veli olarak bu çalışmaları takdir ediyorum. Öğretmenlerimiz her derste olduğu gibi beden eğitimi dersinde de kendini kanıtlıyor. Bu tür çalışmaların daim olmasını diliyorum" diye konuştu.


Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Irak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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