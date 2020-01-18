Öğrenciler, köy okulundaki akranlarına karne hediyeleri dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, köy okulundaki akranlarına karne hediyeleri dağıttı - Son Dakika

Öğrenciler, köy okulundaki akranlarına karne hediyeleri dağıttı

6 saat önce

Onur Koleji anaokulu ve ilkokul kademesi öğrencileri ile hayırsever veliler, "İyiliği Paylaşıyoruz" sloganı ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, köy okulu öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemelerinden oluşan karne hediyesi dağıttı.

Öğrenciler, köy okulundaki akranlarına karne hediyeleri dağıttı, System.String[]

Onur Koleji anaokulu ve ilkokul kademesi öğrencileri ile hayırsever veliler, "İyiliği Paylaşıyoruz" sloganı ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, köy okulu öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemelerinden oluşan karne hediyesi dağıttı.

Onur Koleji yöneticileri ile okul öğrencileri ve velileri ihtiyaç sahibi okullara eğitim desteği sağlamak üzere "İyiliği Paylaşıyoruz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında, okuldaki 100 anasınıfı ve ilkokul öğrencisi, Kızık Köyü'nde eğitim alan 100 akranının karne heyecanına ortak oldu.

Hayırsever velilerin desteğiyle köy okulunda okuyan tüm öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemelerinden oluşan karne hediyeleri dağıtıldı.

Onur Koleji Genel Müdürü Yahya Kıraç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "İyiliği Paylaşıyoruz" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi okullara ellerinden geldiğince yardım yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu kapsamda, bu proje öncesinde de çeşitli okulların ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrencilere birtakım karne hediyeleri gönderildiğini belirten Kıraç, "Öğrencilere tatillerini okuyarak geçirmeleri için kitap ve birtakım kırtasiye desteğinde bulunduk. Karşılıklı dayanışma ve birlik beraberlik adına oradaki öğrencilerimizin de yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Destek veren tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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