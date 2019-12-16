Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika

Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı

6 saat önce

Muş'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.

Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı, System.String[]

Muş'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.

Okul öğretmenlerinden Ayşe Er ve 18 kişiden oluşan öğrenci grubu, halk arasında "peynir hastalığı" olarak da bilinen bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda köyleri ziyaret eden Er ve öğrenciler, evleri gezerek köy sakinlerine brusella hastalığını, zararlarını, bu hastalığın nasıl bulaştığını, hastalığa bulaşan hayvanların nasıl dezenfekte edilmesi konusunda bilgi verdi.

Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Argün, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının söz konusu hastalık konusunda vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Yeşilova belde sakini Bedriye Altun da öğrencilerin kendilerine bu konuda yararlı bilgiler verdiğini ve bundan sonra bu hastalığa karşı daha bilinçli hareket edeceklerini belirterek, teşekkür etti.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:49 Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika
17:48 Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - Son Dakika
17:47 Kars sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı-2 - Son Dakika
17:46 SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI-1 - Son Dakika
17:46 Bakan Ziya Selçuk, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]