Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika

Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı

6 saat önce

Muş'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.

Muş'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.

Okul öğretmenlerinden Ayşe Er ve 18 kişiden oluşan öğrenci grubu, halk arasında "peynir hastalığı" olarak da bilinen bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda köyleri ziyaret eden Er ve öğrenciler, evleri gezerek köy sakinlerine brusella hastalığını, zararlarını, bu hastalığın nasıl bulaştığını, hastalığa bulaşan hayvanların nasıl dezenfekte edilmesi konusunda bilgi verdi.

Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Argün, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının söz konusu hastalık konusunda vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Yeşilova belde sakini Bedriye Altun da öğrencilerin kendilerine bu konuda yararlı bilgiler verdiğini ve bundan sonra bu hastalığa karşı daha bilinçli hareket edeceklerini belirterek, teşekkür etti.

Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:20 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:20 Akfa Holding davasında tek tutuklu sanığın tutukluluk haline devam kararı - Son Dakika
19:18 EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında "Suç Araştırma Merkezi" protokolü imzalandı - Son Dakika
19:16 Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu - Son Dakika
19:11 Hakkari'de kadına şiddet toplantısı - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]