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Öğrenciler, "Krema" adlı köpeğin ameliyatı için seferber oldu - Son Dakika

Öğrenciler, "Krema" adlı köpeğin ameliyatı için seferber oldu

15.12.2021 11:09
Öğrenciler, "Krema" adlı köpeğin ameliyatı için seferber oldu

Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun idarecileri tarafından sahiplenilen ve bir süre sonra rahatsızlanan "Krema" adlı köpek, okulda düzenlenen yardım kampanyasının ardından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun idarecileri tarafından sahiplenilen ve bir süre sonra rahatsızlanan "Krema" adlı köpek, okulda düzenlenen yardım kampanyasının ardından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Bir süre önce "Krema"nın ayağında aksama olduğunu fark eden okul yönetimi, köpeği veterinere götürdü.

Köpeğe diz kapağı çıkıklığı teşhisinin konulması üzerine ameliyatı için okulda yardım kampanyası düzenlendi.

"Krema" kampanya sonucunda toplanan parayla ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Kampanyaya en fazla desteği veren sınıfa da plaket verildi.

Okul Müdür Yardımcısı Aylin Yaylı, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle eğitimin uzaktan sağlandığı dönemde bir velinin köpeğe bakamayacağını söylemesi üzerine okul olarak Krema'yı sahiplendiklerini belirterek, "Tonya finosu olan köpeğe sahibinin verdiği ismiyle hitap ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır bizimle. Çok tatlı, hareketli, sevimli, güzel bir köpek. Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kısa zamanda hepimizin vazgeçilmezi oldu." dedi.

"Okulun her birimini geziyor"

Krema'nın artık kendilerinden biri gibi olduğunu ifade eden Yaylı, "Okulun her birimini geziyor, zaman zaman sınıflara da girip çıkıyor, okulda ona her yer açık ama o sınırını biliyor. Okulun çalışanlarından bir arkadaşımız, onunla yakından ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Yaylı, zaman içerisinde Krema'nın ayağında bir aksama olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, "Veterinerde diz kapağı çıkıklığı teşhisi konularak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmesi gerektiğini söyledi. Okuldan bir öğretmenimiz ve personelimiz Krema'yı, Samsun'a götürdüler ve ameliyat olmasına karar verildi." diye konuştu.

Yaylı, ameliyatın masrafını karşılamak için okulda yardım kampanyası düzenlediklerini ve Krema ile en çok ilgilenen üç öğrenciyi de bu konuda görevlendirdiğini belirtti.

Öğrencilerin sınıfları dolaşarak, arkadaşlarıyla kampanyaya destek olmaları için görüştüklerini ifade eden Yaylı, "En fazla destek sağlayan sınıfımıza da plaket verme kararı aldık. Krema ameliyat oldu ve geldi. Yaklaşık 10 gün boyunca bacağı sargılı kaldı. Geçtiğimiz haftalarda da sargılarını açtırdık. Kampanya kapsamında Krema'nın bir süreliğine mama ihtiyacı da karşılandı. Ayrıca en fazla desteği sağlayan sınıfımıza okul önünde düzenlediğimiz törende plaket verdik. Krema da herkesi selamladı. Biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

"Okulda köpek korkusunu yenen çok meslektaşım ve öğrencimiz oldu"

Yaylı, öğrencilerin Krema'yı çok sevdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocukların bir hayvanla kurabilecekleri çok güzel bir iletişimi gerçekleştirdik. Krema'yı hayata döndürmek ya da sağlığına kavuşturmak için öğrencilerin böyle bir sürecin içerisinde yer almaları bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz kampanyaya severek, inanarak, destek verdiler. "

Okulun beden eğitimi öğretmenlerinden Zekayi Usta da, "Öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve özellikle idaremiz Krema'nın okulda olması için destek verdi. Bizim amacımız da çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretmek ve yaşatmak. Krema sayesinde okulda köpek korkusunu yenen çok meslektaşım ve öğrencimiz oldu." dedi.

Usta, her okulda bir hayvan olması gerektiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz çok çabuk kabullendi. O, bizim çocuklarımız kadar değerli. Krema'nın hastalık süreci bizleri ve öğrencilerimizi çok üzdü. Hala da üzgünüz. Samsun'da Krema'yı alıp, ilgilendiler. Umarım Krema, kısa zamanda tam olarak iyileşir." diye konuştu.

Okulun personellerinden İlyas Ustacı da Krema'nın okulu, çocukları çok sevdiğini ve çok akıllı bir köpek olduğunu kaydetti.

Krema'nın ameliyatı için düzenlenen kampanyada yer alan 6. sınıf öğrencisi Ecegül Yılmaz ise sınıfları tek tek gezerek Krema'nın ameliyatına gerekli desteği vermeleri için arkadaşlarından yardım istediklerini belirtti.

Yılmaz, Krema hastalandığında paniğe kapıldıklarını ifade ederek, "Onu çok merak ettik, ameliyat nasıl geçti, ne zaman iyileşecek, ayağının durumu nasıl, okula bir daha gelmeyebilir diye düşünerek, çok üzüldük. Ama ameliyat sonrası geldiğinde çok mutlu olduk, ayağı sargılıydı, çok korktuk onu öyle görünce ancak iyileşeceğini düşünüyoruz. Okullarda hayvanların olması güzel çünkü hayvanlar insanları mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Trabzon, Samsun, Köpek, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler, 'Krema' adlı köpeğin ameliyatı için seferber oldu - Son Dakika


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