Öğrenciler Kültür Politikasını Tartışacak

Bin 100 öğrencinin katılacağı buluşmaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılarak birer konuşma yapacak. İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan da kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek program, " Türkiye'nin Dünya Liderliği Sürecinde Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı" başlığıyla yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 81 ilinden 300'ü kız öğrenci olmak üzere 1100 öğrenci meclis başkanı iştirak edecek.

AÇILIŞ DERSİ KURTULMUŞ'TAN

Kültür ve gençlik politikalarının konuşulduğu organizasyonda açılış dersini AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yapacak. Kurtulmuş "Küresel Kültürün Yerel Kültür Değerlerine Etkileri" başlığı çerçevesinde konuşacak. Arkasından geçilecek birinci oturumda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Şahsiyet İnşasında Okul Kültürünün Rolü ve İmam Hatipliler", Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah "Gençlerin Kimlik Arayışı" isimli sunumlarını gerçekleştirecek.

GENÇLER VE SİVİL TOPLUM

İkinci oturumda Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül "Hayatın Anlamlandırılmasında Kültürel Değerlerin Etkisi", Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Gökdağ, "İslam Düşünce Atlası ve Kültür Dünyamız", ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan "Gençler ve Sivil Toplum" başlığında konuşmalarını yapacak.

ÖĞRENCİLER GELECEĞİ TARTIŞACAK

Üçüncü oturumda ise gençler "Dünya Liderliği Sürecinde Gençler ve Gündemleri" başlığında iki ayrı salonda konuşmalar gerçekleştirecek. Öğrenciler, "Nasıl Bir Tarih ve Kültür Bilinci?", "Eğitim Meselesi ve İmam Hatipliler", "Fikir Dünyamızı Tanımak, Konumlandırmak ve Zenginleştirmek", "Gençlerin Sivil Toplum ve Siyasete Katılımı" başlıklarında geleceği tartışacak.

BİLAL ERDOĞAN'LA KAPANIŞ

Programın kapanışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun gençlerle bir sohbet oturumu gerçekleştirecek. Buluşma, İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla son bulacak.