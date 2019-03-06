Öğrenciler Kumbarada Yardım Toplayacak

Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği için kumbara ile yardım toplayacak.

Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği için kumbara ile yardım toplayacak.



Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lisenin Sosyal Hizmetler bölümü öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti. Öğrencilere ziyaretleri sırasında Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy eşlik ederek, Gıda Bankası'nı gezdirdi.



Aile ve Tüketici Hizmetleri Bölüm Şefi Ümmügülsüm Şahin, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Fatma Şimşir nezaretinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak alışveriş imkanı sunan Gıda Bankası'nı gezen 10 ve 11. sınıf öğrencileri, gıda, giyim, ayakkabı ve diğer reyonları inceledi.



Şahin, öğrencilerin Hayat Ağacı Derneğini tanımaları için bu tür geziler düzenlediklerini belirterek, Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla buraya her zaman destek olmaya gayret edeceklerini belirtti.



Öğrenciler, Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlamak amacıyla kumbarada para toplamaya karar verdi.

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