Öğrenciler, Kumbaralarını Kitap Almak İçin Açtı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 'Benim Param Benim Kumbaram' projesi kapsamında öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap satın aldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 'Benim Param Benim Kumbaram' projesi kapsamında öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap satın aldı.



Silopi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Benim Param Benim Kumbaram' projesi kapsamında, ilçe merkezindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda okuyan yaklaşık 20 bin öğrenciye, 45 gün önce kumbara dağıtıldı. Öğrenciler, bu sürenin sonunda biriktirdikleri harçlıklarla okullarda açılan kitap fuarlarında, kitap satın alacak. Proje kapsamında ilk kitap fuarı, Silopi Nene Hatun Anaokulu'nda açıldı. Kitap standında öğrenciler, beraberinde getirdikleri kumbaraları veli ve öğretmenlerin yardımıyla saydıktan sonra beğendikleri kitabı satın aldı. Öğrencilerin bilinçlenmesinin amaçlandığı projede, okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.



Silopi Nene Hatun Anaokulu'nun müdür yardımcısı Selma Karadöl, 203 öğrencinin, evde kumbaralarında biriktirdikleri paralarla fuarda kitap satın aldıklarını söyledi. - Şırnak

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararına HDP'den Tepki: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz

Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı

Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi