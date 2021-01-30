Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun

30.01.2021 09:05
Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklama sonrasında, 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklama sonrasında, 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı. İzmir'de pazartesi günü eğitime başlayan özel bir eğitim kursunda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ders işleniyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yüz yüze eğitime geçişten memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklama sonrasında, 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir eğitim merkezinde de bir süredir internet üzerinden eğitime devam eden öğrenciler pazartesi gününden itibaren derslere gelmeye başladı. Kapıda ateşi ölçülen öğrenciler, HES kodlarını göstererek kurs merkezine giriş yapıyor. Sınıflarda tekli sıralarda oturan öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyene uyarak eğitim görüyor. Her gün saat 09.00'da başlayan dersler, 13.50'de sona eriyor. Eğitim kursunun müdür yardımcısı Halit Aktaş, "Yüz yüze eğitime geçmek bizim için daha avantajlı oldu. Hem öğrencilerimizi daha iyi tanıma hem de eğitim sürecinde daha verimli olabilme açısından yararlı oldu. Yüz yüze eğitime öğrencilerin de hasret kaldığını gördük. Kurumumuzda gerekli hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyum sağlıyoruz. Sıralar her teneffüste dezenfekte ediliyor. Derslerimizde yüzde 99 doluluk var. Sadece şehir dışında olanlar fazla katılım gösteremedi. Öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyor" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DAHA ÇOK ODAKLANIYORUM'

Yüz yüze eğitimi hasretle beklediğini söyleyen Derya İşcan, özel bir belgeyle dışarı çıkıp kursa geldiklerini anlatıp, "Sayısal öğrencisiyim. Benim için online eğitimin dezavantajları vardı. Yüz yüze eğitim taraftarıyım. Uzaktan eğitimde kopukluk olabiliyordu, dağılıyordum. Yüz yüze eğitimde, odak tek bir alanda oluyor. Sınıftaki ders ortamı hoşuma gidiyor. Üniversite sınavına da uzun bir süre kalmadı. Ne kadar erken başlarsak benim için o kadar iyiydi. Daha önce de açılmasını istiyordum ama pandemi nedeniyle süreç uzadı. Umarım tekrar kapanmaz kurslar. Çünkü benim derslerimi çok etkiliyor. Maskemi gün içinde iki kere değiştiriyorum. Kursa geldiğimde hemen ellerimi yıkıyorum. Dersler bittikten sonra da 17.00'ye kadar kursun kütüphanesinde ders çalışıyorum. Çünkü eve gittiğimde direkt dinlenme moduna giriyorum. Burada herkes ders çalıştığı için motive oluyorum" dedi.

'ÖĞRETMENLERLE İYİ İLETİŞİM KURABİLİYORUZ'

Lise son sınıf öğrencisi Tuna Büyükduru, "Yüz yüze eğitim güzel geçiyor. Mesafeye uyarak dersleri işliyoruz. Online eğitimi de seviyordum. Yüz yüze eğitimden de memnunum. Sınıflarda derse girdiğimizde daha kolay odaklanıyoruz. Çünkü evde olduğumuzda konsantremiz dağılabiliyor. Burada öğretmenlerle daha iyi iletişim kurabiliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İnşaatı süren okullardaki öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek İnşaatı süren okullardaki öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek Malatya'da 'Depreme Dayanıksız' Olduğu Gerekçesiyle Yıkılmasına Karar Verilen Okulun Öğrencileri Başka Okullara Dağıtıldı, Veliler Servis Talebinde... Malatya'da 'Depreme Dayanıksız' Olduğu Gerekçesiyle Yıkılmasına Karar Verilen Okulun Öğrencileri Başka Okullara Dağıtıldı, Veliler Servis Talebinde... İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Pazartesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek
10:13 Arsa sahibi ile müteahhit firmanın anlaşmazlığı ev sahiplerini vurdu: Eşyaları ile sokağa atıldılar
10:08 Musluktan zehir akıyor! ABD'nin kalbi New York'ta bir haftadır içme suyu yok
10:11 Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi
09:58 Ağabeyinin yanına sığınan 20 yaşındaki evli kadın yaşadıkları sonrası çarşafla kendini astı
09:58 Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam
09:46 Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini yumrukladı! Olaya şahit olan vatandaşlar umursamadı
09:44 Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü
09:39 Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı
09:40 Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 10:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement