Öğrenciler kuş ve kedileri sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika

Siirt'te öğrencilerin atık ürünleri de değerlendirerek yaptığı kedi barınakları ile kuş yuvaları, kentin çeşitli noktalarına konuldu.

Fevzi Çakmak Ortaokulunda teknoloji tasarım öğretmeni Mustafa Babuş'un girişimiyle öğrenciler, evlerinde kullanılmayan karton ve benzeri malzemelerle okulda kedi barınağı ve kuş yuvası yaptı.

Öğrencilerin önce Güres Caddesi'nde sergilediği 500 kedi barınağı ve 100 kuş yuvası, kentin belirli noktalarına konuldu. Bazı esnaf da barınak ve kuş yuvalarına yem bıraktı.

Babuş, yaptığı açıklamada, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için bir ay içinde böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

İnternetten yuva ve barınak yapmayı öğrenerek bunu uygulamaya geçirdiklerini dile getiren Babuş, projeye 7 ve 8'inci sınıflardan 500 öğrencinin katıldığını anlattı.

Babuş, atık ürünler ve satın aldıkları malzemelerle güzel yuvalar yaptıklarını belirterek, "Emeği geçen tüm öğrencilerimi kutluyorum. Önümüzdeki zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik farklı çalışmalarımız da olacak." dedi.

Öğrencilerden Gizem Üçok, soğuk havalarda hayvanların üşümemesi için tüm sınıf olarak seferber olduklarını söyledi.



Herkese imkanları ölçüsünde sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulunan Üçok, "Kış geldi, havalar soğudu. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Sokak hayvanlarına sahip çıkmayı amaçladık. Çok mutluyum." diye konuştu.

Muharrem Yılmaz ise her sabah okula giderken sokak hayvanlarını üşürken görüp üzüldüğünü anlatarak, "Soğuk havalar en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Onlara sıcak bir barınak yaptık. Atık malzemelerin de doğaya kazandırılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.