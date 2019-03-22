Öğrenciler Kuşlar İçin Ağaçlara Yuva Yaptılar

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Sorumluluklarımla büyüyorum' projesi kapsamında Mart ayında ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda Hayvanları seviyorum ve koruyorum temalı çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladılar.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Sorumluluklarımla büyüyorum' projesi kapsamında Mart ayında ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda Hayvanları seviyorum ve koruyorum temalı çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladılar.



Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği 'Sorumluluklarımla Büyüyorum' projesinde tüm ilkokullarda Hayvanları seviyorum ve koruyorum teması işleniyor. Bu Kapsamda TOKİ Mehmet Akif ilkokulu öğrencileri kuşlar için kuş yuvalarını yaptılar.



Öğrencilerinin kuş yuvalarını kendi elleriyle hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Hüsamettin Dere, "Öğrencilerimiz minik yürekleriyle, minik dostlarını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attılar. İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve katkılarını esirgemeyen velilerimi kutluyorum. Ayrıca buraya kadar gelerek, öğrencilerimizin hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara birlikte asan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Eryiğit' de teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte kuş yuvası boyayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm ilkokullarımızda başlattığımız sorumluluklarımla büyüyorum projesi kapsamında birçok etkinliğin yanı sıra bugün burada kuşlarımıza yönelik öğrencilerimizin hazırlamış oldukları kuş yuvalarını astık. Bizler de Türkiye'nin yüreğinin büyüklüğünü ve gençlerimizin geleceğimizin de insanlık adına, canlılar adına, vicdan adına hassasiyetli olduğunu göstermek istedik. Ara ara bu yuvalara yem bırakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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