Öğrenciler, Kuşlar İçin Plastik ve Kağıt Atıklardan Yemlik Yaptı
59 dakika önce
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Alüminyum İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, kış aylarında yiyecek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için atık plastik ve kağıtlardan su ve yem kabı yaptı.
KONYA'nın Seydişehir
ilçesinde Alüminyum İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, kış aylarında yiyecek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için atık plastik ve kağıtlardan su ve yem kabı yaptı.
Alüminyum İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, velileriyle birlikte 'Toplum hizmeti çalışması ve sosyal duyarlılık' programı kapsamında, kuşlar için atık plastik ve kağıtlardan, su ve yem kabı yaptı. Ardından içine yem ve su koyup okulun çevresindeki farklı noktalara bıraktı.
Okulu Müdürü Ahmet Yüksel
, "Kış aylarında doğada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan kuşlar için 2-C Sınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte yemlikler yaparak doğadaki uygun yerlere yerleştirdiler. Bu sosyal duyarlılık çalışmasıyla öğrencilerimize yardımseverlik, hayvan sevgisi gibi duygular kazandırılmasını amaçlıyoruz" dedi.
? - Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu
Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti