Öğrenciler Kuşlar İçin Yem Bıraktı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Kuşlara Bir Damla Umut
" projesi kapsamında okul bahçesinde uygun yerlere yem bıraktı.
Fatsa Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu öğrencileri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından aç kalan kuşlar için çalışma başlattı.
Öğrenciler, "Kuşlara Bir Damla Umut" projesi doğrultusunda, atık malzemelerden yaptıkları kuş yemliklerini okul bahçesindeki ağaçlara ve bahçe duvarlarına astı. Okul Müdürü
Mehmet Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kuşları çok sevdiğini söyledi.
Havaların soğuk olmasından dolayı kuşların düzgün beslenemediğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:
"Kuşların aç ve yuvasız kalmaması için Kuşlara Bir Damla Umut Projesi'ne destek verdik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz hem atık malzemeleri değerlendirdiler, hem de hayvan sevgisi konusunda daha bilinçli oldular. Yapmış olduğumuz bu farkındalık etkinliği kapsamında öğrencilerimiz bu soğuk günlerde yem bulamayan kuşlar için yemlikler hazırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum."