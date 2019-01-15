Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

1 saat önce

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirdi.

Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı, System.String[]
Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirdi.

Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla okul bahçesinde bulunan ağaçlara 5 küçük 5 de büyük olmak üzere 10 yuva koyduklarını belirtti.

Yuvaları Sorgun Belediye itfaiyesinin yardımıyla ağaçlara yerleştirildiğini anlatan Kahramanoğlu, "Kış mevsiminde kuşlar karınlarını doyurmakta çok güçlük çekiyorlar. Öğrencilerimiz koydukları kuş yuvalarına günlük yem de bırakacaklar. Bu çalışma hem paylaşmayı hem kuşlara yardım etmeyi öğreten bir etkinlik oldu. Etkinliğimiz çocuklarımızın gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını da değiştirecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: AA

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