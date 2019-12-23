Öğrenciler, kuşlar ve kediler çin 400 yuva yaptı - Son Dakika

SİİRT'te ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş ve kediler için 400 yuva yaptı.

Kent merkezdeki Feyzi Çakmak Orta Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları ve kuşlar için 400 yuva yaptı. Kış aylarında kedi ve kuşların barınmaları için yapılan yuvalar kentin belirli noktalarına yerleştirilecek. Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, "Öğrencilerin yaptığı bu örnek davranışı kutluyorum. Öğretmenleri ile beraber sokak hayvanlarına sahip çıktılar ve hayvanlar için yapılan bu evler kentimizin çeşitli bölgelerine dağıtılacaktır. Bu sayede kedi ve kuşlarımız kışın yuva bulmakta zorlanmayacak. Okul yönetimini, öğrencileri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.

Yuvaları biriktirdikleri harçlıklarla yaptıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Gizem Altın, "Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yuvaları yaptık. Kendi biriktirdiğimiz harçlığımızla malzeme aldık. Yaptığımız kedi ile kuş evlerini Siirt 'in dört bir yanına yerleştireceğiz" diye konuştu. Öğrenciler ile birlikte bir toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını anlatan öğretmen Funda Altıntaş , şunları söyledi: "Öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 400'e yakın kuş ve kedi evi yaptık. Amacımız kedileri sokaklardan korumak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, tattırmak ve çocuklarımıza bu farkındalığı göstermekti. Siirt'in değişik yerlerine koyacağımız bu kedi ve kuş evleri sayesinde toplumsal farkındalık yaratmaktır ve hayvanlar ile ilgili dikkat çekmektir."

- Siirt