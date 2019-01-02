Öğrenciler Kuşlara Ev Yaptı
43 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi'nde bulunan Ali Kütahya İlk ve Ortaokulu öğrencileri, kuşlar için yuva yaptı.
BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi'nde bulunan Ali Kütahya İlk ve Ortaokulu öğrencileri, kuşlar için yuva yaptı. Öğrenciler, Türkçe Öğretmenleri Nurullah Yavuz'un hazırladığı 'Kuşların da bir evi olsun' projesi kapsamında yaptıkları kuş yuvalarını, mahalledeki ağaçlara astı.
Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla geliştirilen projenin, diğer sokak hayvanları için yapılacak ev ve besleme yerleriyle devam edileceği bildirildi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:57 Kaynak: DHA
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