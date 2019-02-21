Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kuşlara Yuva Yaptı

Öğrenciler Kuşlara Yuva Yaptı

1 saat önce

Adıyaman Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.

Öğrenciler Kuşlara Yuva Yaptı, System.String[]
Adıyaman Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.

Zey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal ve öğrenciler okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları yaptı. Kendi tasarladıkları kuş evlerini yapan öğrenciler yaptıkları evleri ağaçlara astı. Öğrenciler bu kuş evlerine yem ve su bıraktı.

Öğrencilerin hayvan sevgisi, hayvanların insan hayatındaki önemi ve kuşlarında eve ihtiyacının olduğuna dikkat çekmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Ramazan Ünal, Adıyaman, Güncel
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