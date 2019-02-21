Öğrenciler Kuşlara Yuva Yaptı
1 saat önce
Adıyaman Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.
Adıyaman
Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.
Zey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal
ve öğrenciler okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları yaptı. Kendi tasarladıkları kuş evlerini yapan öğrenciler yaptıkları evleri ağaçlara astı. Öğrenciler bu kuş evlerine yem ve su bıraktı.
Öğrencilerin hayvan sevgisi, hayvanların insan hayatındaki önemi ve kuşlarında eve ihtiyacının olduğuna dikkat çekmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
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