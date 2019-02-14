Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kuşları "Ev"Lendirdi

Öğrenciler Kuşları "Ev"Lendirdi

1 saat önce

Bursa'nın Mustafkemalpaşa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek, kuşlar için yuva yaptı.

Öğrenciler Kuşları
Bursa'nın Mustafkemalpaşa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek, kuşlar için yuva yaptı. Yapılan yuvalar, okul bahçesindeki ve çevredeki ağaçlara asıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler, toplum hizmeti kapsamında yaptıkları çalışmada, bu dönem hayvan sevgisi üzerine bir proje gerçekleştirdi. Kuşlar için yapılan yıuvalar, ilçe itfaiyesinin de desteği ile okul bahçesinde ve çevresinde bulunan ağaçlara tek tek yerleştirildi. Gerçekleştirilen proje ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Erdoğan Aykan, "Öğrencilerimiz manevi değerler kapsamında aldıkları eğitimin ürünlerini bu şekilde sergilemiş oldular. Çevre, önce Allahü tealanın, sonra atalarımızın bize emanetidir. Korunması ise hepimizin üzerine bir borçtur. Öğrencilerimizi bu proje için tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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