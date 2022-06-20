Öğrenciler KYK borçlarını geri ödeyemeyince ne oluyor? - Son Dakika
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Öğrenciler KYK borçlarını geri ödeyemeyince ne oluyor?

20.06.2022 09:43

Türkiye'de öğrencilerin KYK borcu geri ödemesi genelde mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor.

Türkiye'de öğrencilerin KYK borcu geri ödemesi genelde mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Gençler için işin zor kısmı da tam olarak burası.

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Kaynak: DailyMotion.com

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler KYK borçlarını geri ödeyemeyince ne oluyor? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenciler KYK borçlarını geri ödeyemeyince ne oluyor? - Son Dakika
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