Türkiye 'de öğrencilerin KYK borcu geri ödemesi genelde mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Gençler için işin zor kısmı da tam olarak burası.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Öğrenciler KYK borçlarını geri ödeyemeyince ne oluyor? - Son Dakika

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