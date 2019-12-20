Öğrenciler lösemi hastaları için gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika

Silopi ilçesinde öğrenciler lösemi hastalığına dikkat çekmek için gökyüzüne balon bıraktı.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından okul bahçesinde etkinlik yapıldı.

Etkinliğe Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lösemiye dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Maske takan öğrenciler de göğüslerine yapıştırdıkları harflerden "lösemi" yazısı oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, her yıl 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemi Haftası olarak kutlandığını ancak bu yıl Bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda etkinliklerin tüm yıla yayıldığını söyledi.

Temel amaçlarının her yıl bin 500 çocuğun yakalandığı kansere dikkat çekmek olduğunu aktaran Uysal, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Öğrencilerden Zeynep İclal Aliağaoğlu da çok anlamlı bir gün geçirdiklerini, bu etkinlik için okul müdürüne teşekkür ettiklerini kaydetti.