Öğrenciler Lösev İçin Okullarında Pazar Tezgahı Açtı

Yozgat Çözüm Koleji 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarında sebze ve meyve pazarı kurdu.

Yozgat Çözüm Koleji 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarında sebze ve meyve pazarı kurdu.



Birinci sınıf öğrencileri, okullarına açtıkları pazar tezgahında, pazar esnafı kıyafetleri giyerek elmadan portakala kadar birçok meyve ve sebzenin satışını yaptı. Öğretmen ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte elde edilen gelirler LÖSEV'e bağışlanmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.



Öğrencilerin düzenlenen etkinlikte hem alışveriş yapmayı hem de sorumluluk sahibi olmayı öğrendiğini söyleyen Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, etkinlikte emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Etkinlikte elde edilen gelirin LÖSEV'e bağışlanacak olmasının hem kendileri hem de öğrencileri adına gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, öğrencilerin ve velilerin etkinliğe severek destek oldukların söyledi. - YOZGAT

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