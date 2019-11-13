Öğrenciler mahallede temizlik yaptı
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için mahallede temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için mahallede temizlik çalışması yaptı.
Mustafa Konaklı Ortaokulu öğrencileri, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ve okul çevresinde kağıt ve çöpleri topladı.
Okul Müdürü Çetin Kılıç, insanların çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini kaydetti.
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