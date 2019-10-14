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Öğrenciler mama istasyonu kurdular

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hasanbey Sanat Merkezinde öğrenciler mama istasyonları kurdu.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hasanbey Sanat Merkezinde öğrenciler mama istasyonları kurdu.


Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Sanat Merkezi sorumlu Sultan Can Zengi önderliğinde Bayramyeri Parkındaki alanda hayvanlar için yalıtımlı yuvalar ve mama istasyonları kurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen proje ile sokakta yaşayan hayvanların güvenli ve sıcak bir alan ile sürekli mama ve su bulabilecekleri istasyonlara sahip olmaları sağlandı. Can Zengi, "Onların da bizler gibi kendilerine ait birer yuvaları, barınacakları ve ihtiyaçlarını giderecekleri yerleri olmasını istedik. Projemiz ilk kez böyle oluştu. Dünyamızı paylaştığımız hayvanlara karşı bir borcumuz var. Yerleştiğimiz mekanlarda hayvanların varlığını sağlamak için sorumluluklar almalıyız. Bu bakımdan, hayvansever olmak bir gönüllülükten öte bir sorumluluktur. Çocuklarımıza bu şuuru aşılamak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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