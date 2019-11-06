Öğrenciler, Manzığ Dağı'na çizilen ay ve yıldızı boyadı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Manzığ Dağı'na çizilen ay ve yıldız boyandı.

Jandarma Bölük Komutanlığınca 2006'da Manzığ Dağı'na çizilen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rengi solan ay ve yıldızın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığının girişimiyle Manzığ Dağı'na çıkan gençlik merkezindeki gençler ile lise öğrencileri, ay ve yıldızı boyayarak bakımını yaptı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, yeniden boyanarak bakımı yapılan ay ve yıldızı inceledi.

Sancaktutar'a, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan ve Emniyet Amiri Erbil Başar eşlik etti.