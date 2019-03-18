Öğrenciler Mardin'in Tarihi Mekanlarında "Bayrak" Şiirini Okudu

Mardin'de öğrenciler, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kentin tarihi mekanlarında Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Mardin'de öğrenciler, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kentin tarihi mekanlarında Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.



Merkez Artuklu ilçesindeki Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitlere vefa amacıyla kentteki Dara Antik Kenti, Kasımiye ve Zinciriye medreseleri ile tarihi konaklarda Bayrak şiirini seslendirdi.



Daha sonra öğrenciler okulun bahçesinde "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.



Okul müdürü Emin Duyan, yaptığı açıklamada, öğrencilere vatan ve bayrak ruhunu hissettirmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.



Şehitlere vefa borçlarını ödemeye çalıştıklarını dile getiren Duyan, "Çocuklarımız şiir okumak için çok istekliydi. Bu durum bizi sevindirdi. 104 yıl geçmesine rağmen bayrak ve vatan aşkını görmek bizleri mutlu etti." dedi.



Öğrencilerden Yusuf Açıl, şiiri Dara Antik Kenti'nde okuduğunu belirterek, o anları yaşamış gibi hissettiğini kaydetti.



Edibe Özdemir de şehitleri anlamak için güzel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, bu çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İrem Güzideoğlu da "Ecdadımıza bakınca bu vatan ve bayrak için canımızı verebileceğimizi tekrar anladık." diye konuştu.

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