Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Mavi Balon Dağıttı

Öğrenciler Mavi Balon Dağıttı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri, mavi balon ve broşür dağıttı.

Öğrenciler Mavi Balon Dağıttı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri, mavi balon ve broşür dağıttı.

Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde öğrenciler tarafından farkındalık amacıyla vatandaşlara mavi balon ile otizmle ilgili broşür verildi.

Şehit Nuri Pamir İlkokulu Müdürü Lokman Mum, dünyaya gelen her 59 çocuktan birinin otizm riski ile doğduğunu söyledi.

Otizmde erken tanının çok önemli olduğuna işaret eden Mum, "Biz de bugün farkındalık yaratmak için öğrencilerimizle mavi balon ve broşür dağıttık. Bu sayede hem öğrencilerimizin öz güvenlerini artırmayı hem de vatandaşlarımızın otizm hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Otizmli bireylerimizin farkındayız ve onların her zaman yanındayız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: AA

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